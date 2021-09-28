США могут запретить въезд для привитых "Спутником V". Россия жалуется на дискриминацию

США готовятся изменить порядок допуска в страну, запретив въезд людям, привитым не одобренными ВОЗ или профильным американским агентством вакцинами. Российские власти негодуют из-за "вакцинной дискриминации" по отношению к российскому "Спутнику V", но ситуация скорее курьезная: на пике пандемии привитых "Спутником" россиян в США пускали, а перестали только недавно.

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Российское внешнеполитическое ведомство, депутаты Госдумы и представители фонда прямых инвестиций в последние недели жалуются на то, что Всемирная организация здравоохранения не спешит сертифицировать для применения вакцину "Спутник V".

Новые правила въезда в США, если они будут приняты, могут затронуть около 300 тыс. россиян - именно столько посетило США в 2019 году.

Недоразумения, связанные с вакцинной дипломатией, коснулись Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда российскую делегацию не пускали без прививок, и российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ее членов, по словам председателя Думы Вячеслава Володина, ограничивают в передвижениях в Страсбурге. От представителей МИД России слова о "вакцинной дискриминации" звучат как минимум с марта.

Следом за Володиным "дискриминацией" возмутился депутат Госдумы Леонид Слуцкий, и уже в связи с новыми правилами въезда в США. Слуцкий, впрочем, считает, что в схеме участвуют и страны Европы, а ее бенефициары - крупные западные фармакологические компании.

"Власти Франции пошли на дискриминационное разделение национальных делегаций на так называемые "зоны". Российская делегация попала в "красную зону" только лишь из-за того, что прививки "Спутником V" не признаются на уровне европейских регуляторов. Нашим депутатам и сенаторам разрешались перемещения строго по маршруту аэропорт-отель-Дворец Европы. Это противоречит соглашениям по линии Совета Европы и принципу равноправия всех стран-участниц организации", - поражается депутат в интервью "Вестям".

Прозвучавшее на этом фоне объявление о запрете въезда в США людям, не привитым одной из международно признанных вакцин, дало еще один повод для обвинений США и в целом Запада в дискриминации. Однако "Спутник V" - не единственная вакцина, которую не признал ни ВОЗ, ни американская структура.

Что нам известно о новых правилах?

На прошлой неделе Штаты объявили, что с ноября начнут пускать привитых туристов из всех стран. Сейчас въезд в США запрещен негражданам, в течение 14 дней побывавшим в одной из стран Шенгенской зоны, Иране, Великобритании, Ирландии, Бразилии, ЮАР и Индии.

Россия в этот список не входит - сейчас россияне с визой и отрицательным тестом на коронавирус могут свободно въезжать в США.

По новым правилам, прилететь в США можно будет из любой страны. Чтобы сесть на самолет, нужно будет показать сертификат о вакцинации и отрицательный тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за три дня до вылета. Карантин для въезжающих не потребуется. Сухопутные границы с Канадой и Мексикой остаются закрытыми.

О том, что пускать в Штаты будут, возможно, только привитых одобренными хотя бы ВОЗ вакцинами, было известно с прошлой недели. Тогда координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джефф Зайенц сказал, что окончательное решение по этому поводу еще не принято. Его примут американские Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Если въезд привитым неодобренными вакцинами запретят, это коснется не только тех, кто привился "Спутником V". Вакцин, не получивших одобрения ВОЗ, немало. Среди них, например, индийский препарат Covaxin.

Почему не признают "Спутник"

Российская вакцина "Спутник V" была зарегистрирована первой в мире. Институт Гамалеи опередил западные фармкомпании, но российских производителей почти сразу заподозрили в том, что они не провели всех надлежащих тестов. Вакцинация в России шла медленно во многом из-за недоверия россиян к препарату.

Процесс одобрения "Спутника" ВОЗ идет с весны 2021 года, сроки принятия решения несколько раз сдвигались. В начале мая ВОЗ сообщила, что надеется оценить безопасность "Спутника V" в конце июня или в июле.

Последнее заявление ВОЗ о "Спутнике" было сделано 15 сентября. Организация приостановила процесс сертификации российской вакцины после того, как одна из фабрик, где она производится, не прошла инспекцию ВОЗ.

"Во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины "Спутник V", было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новым правилам "наилучшей практики производства", - заявил тогда глава Панамериканской организации здравоохранения.

По оценкам экспертов, для того, чтобы устранить недостатки производства, которыми были недовольны в ВОЗ, России может понадобиться около шести месяцев.

Кроме того, в конце июля начали появляться новости о том, что Россия срывает поставки вакцины в Боливию. Месяцем раньше, в конце июня, министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес попросила Москву вернуть аванс в 79 млн долларов, выплаченный в апреле за поставку 16 миллионов доз "Спутника". По данным правительства страны, к концу июня поставлено было всего 150 тысяч доз.

Впрочем, проблемы с поставками никак не связаны с клиническим эффектом "Спутника". По независимой оценке российских ученых, проведенной в августе, вакцина эффективна на 81% против осложнений, требующих госпитализации.