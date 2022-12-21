США на 20 процентов увеличат оборонную помощь Балтийским странам

Конгресс США во вторник обнародовал закон о финансировании правительства на следующий год, входящий в него оборонный бюджет предусматривает 225 млн долларов на Балтийскую инициативу безопасности — это на 45 млн долларов (20 процентов) больше, чем в этом году.

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Всего США в своем оборонном бюджете выделят в поддержку подверженных российской агрессии стран 350 млн долларов, передало Министерство обороны.

"Это решение является четким примером долгосрочной и твердой поддержки Балтийских стран со стороны США. Мы со своей стороны добились в этом году существенных успехов в сфере повышения оборонных затрат и развития обороны, а поддержка США позволит нам еще лучше развивать самостоятельную обороноспособность", — сказал министр обороны Ханно Певкур.

По словам канцлера МИД Йонатана Всевиова, это важный шаг, являющийся результатом продолжительной работы Эстонии. "Решение США увеличить оборонное финансирование Балтийских стран показывает, что наши союзнические связи крепки", — сказал Всевиов и поблагодарил партнеров в США и коллег в Эстонии, которые сделали это решение возможным.

"Кроме того, в Эстонию прибыли дополнительные войска и мощности из США, что дополнительно укрепляет нашу оборонительную позицию и повысит не только нашу безопасность, но и безопасность всего региона", — сказал Певкур.

На этот года также пришлась беспрецедентно высокая поддержка со стороны FMF (Foreign Military Fund), выделившего Эстонии 140,5 млн долларов, что примерно в 14 раз выше, чем в прошлые годы. Ее используют для покупки ракетных систем HIMARS.

Принятое во вторник решение также включает выделение 35 млн долларов в пользу Польши, 30 млн долларов в пользу Румынии, 20 млн долларов в пользу Болгарии и 40 млн долларов в пользу Грузии. Финансирование осуществляется на базе проектов, выполнение проектов координируется Европейским командованием Вооруженных сил США.

В поддержку Украины США выделят дополнительные 300 млн долларов, сверх уже выделенных 9 млрд долларов.

Учрежденная в 2020 году Балтийская инициатива безопасности позволяет США системно поддерживать развитие самостоятельную обороноспособность в Эстонии, Латвии и Литве и их способность к сотрудничеству между собой. В прошлом году в рамках этой инициативы Балтийским странам выделили 169 млн долларов.

Благодаря поддержке со стороны США Эстония, Латвия и Литва смогли быстрее, чем планировалось, выполнить ряд проектов в сфере военной инфраструктуры и развития способностей. Они были преимущественно сфокусированы на возможностях в сфере проведения спецопераций, противовоздушной защиты, запасов боеприпасов, осведомленности об обстановке на море и стрельбы с закрытых позиций большой дальности.