США наложили торговые санкции на 71 компанию из России и Беларуси

Санкции США направлены на лишение российского оборонного сектора доступа к американским военным технологиям, отмечает пресс-служба Белого дома.

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На фоне продолжающейся войны России против Украины министерство торговли США в четверг, 2 июня, внесло в санкционный список еще свыше 70 российских и белорусских предприятий, включая авиационные заводы, судостроительные и научно-исследовательские институты.

В общей сложности под санкции попало 71 предприятие, среди них "Авиационный комплекс имени Ильюшина", "Опытно-конструкторское бюро имени Яковлева", Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", морское бюро машиностроения "Малахит", морское конструкторское бюро "Алмаз", компания "Газпром нефть шельф", Главное управление глубоководных исследований Минобороны России и ряд структур Российской академии наук (РАН).

На сайте Белого дома отмечается, что подобные ограничения вводятся в рамках усилий, направленных на лишение российского оборонного сектора доступа к американским военным технологиям и "превращения России в мирового финансового изгоя".

Всего после 24 февраля в санкционный список министерства торговли США было внесено 322 предприятия в связи с их поддержкой войны России в Украине.

Санкции Минфина США против россиян

В тот же день, 2 июня, был обновлен и санкционный список Минфина США. Кроме прочих, в него были внесены имена 17 россиян, ограничительные меры были распространены, в частности, на предпринимателя Года Нисанова, который был назван одним из богатейших людей в Европе, предпринимателя и ученого Евгения Новицкого, главу АО "Росгео" Сергея Горкова, официального представителя МИД РФ Марию Захарову, виолончелиста Сергея Ролдугина, а также предпринимателя Алексея Мордашова и членов его семьи.

"Война президента Путина против Украины также является нападением на принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН. Украина ведет доблестную борьбу в защиту своего народа и своей независимости при беспрецедентной помощи со стороны Соединенных Штатов и стран всего мира. Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать народ Украины, одновременно добиваясь привлечения к ответственности президента Путина и тех, кто способствует российской агрессии", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя пополнение санкционного списка.