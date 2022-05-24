США не изменят политику в отношении КНР и Тайваня
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Комментируя обещание Байдена оказать помощь Тайваню в случае нападения на него из Пекина, глава Минобороны США Остин Ллойд отметил, что США продолжат проводить политику по принципу единого Китая.

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Вашингтон не изменил своего политического курса в отношении Китая и Тайваня, подчеркнул министр обороны США Ллойд Остин в понедельник, 23 мая. Ранее в тот же день президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал, что его страна окажет Тайваню военную помощь в случае, если Китай совершит против него вооруженную агрессию.

Отвечая на вопрос журналистки в ходе встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио о том, "окажут ли США военную поддержку" Тайваню, если он подвергнется нападению со стороны Пекина, Байдет ответил: "Да". "Это обязательство, которое мы на себя взяли", — добавил он.

"Наша политика не изменилась, — указал Остин вечером 23 мая, комментируя высказывания главы американского государства, — как и сказал президент, наша политика по принципу "единый Китай" остается в силе".

Политика США в отношении Тайваня

До сих пор США следовали в отношении Тайваня принципу "стратегической двусмысленности". С одной стороны, Вашингтон помогал Тайваню развивать свою обороноспособность. С другой, однако, не обещал однозначно прийти ему на помощь в случае войны.

Пекин считает Тайвань своей отделившейся провинцией, которая должна воссоединиться с материковой частью страны — при необходимости с помощью военной силы. США признают руководство в Пекине в качестве единственного правительства Китая с 1979 года. Однако, как подчеркнул Байден 23 мая, это не означает, что Китай может захватить Тайвань силой.

Реагируя на слова Байдена, власти в Пекине заявили о "защите национальных интересов". "Не следует недооценивать решимость, волю и способность китайского народа защищать суверенитет и территориальную целостность", — сказал при этом представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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