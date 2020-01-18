США не планируют выводить войска из Ирака

Представитель Пентагона заявил, что американские "силы добра" необходимы в Ираке, и их вывод пока не планируется. Накануне появились сообщения, что в ходе иранского обстрела ранения получили 11 военных США.

США не собираются в настоящий момент выводить свои войска из Ирака. Об этом в субботу, 18 января, заявил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман на брифинге в Пентагоне. Американские войска в регионе он назвал "силами добра", отметив, что они нужны там, в том числе, для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

"Мы по-прежнему хотим быть другом и партнером суверенного и процветающего Ирака. В настоящее время военные США не планируют уходить из Ирака", - подчеркнул Хоффман.

Между тем в пятницу поступила информация, что при обстреле Ираном 8 января базы Айн аль-Асад на западе Ирака получили ранения до 11 американских военнослужащих. Пострадавшие эвакуированы в госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения и дальнейшего обследования. Представители Пентагона заявили, что симптомы контузии проявляются не сразу, поэтому о ранении американцев не было сообщено непосредственно после обстрела.

Иран обстрелял 8 января две военные базы в Ираке, на которых дислоцировались военнослужащие США, выпустив по ним около 15 ракет. Атака была проведена как акция возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде.