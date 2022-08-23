США не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам

В Госдепартаменте призвали различать правительство РФ, ответственное за войну в Украине, и простых россиян, в том числе стремящихся покинуть страну. Ранее схожим образом об инициативе, продвигаемой дипломатами стран Балтии, высказался Жозеп Боррель.

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США выступают против тотального запрета на выдачу шенгенских и других виз для граждан РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.

"США не хотели бы закрывать пути к убежищу и безопасности для российских диссидентов или других лиц, чьи права могут быть нарушены. Как мы всегда подчеркивали, важно проводить черту между действиями российского правительства и его политикой в ​​Украине и народом России", — заявили телеканалу в американском ведомстве.

Представитель Госдепартамента также подчеркнул, что с 24 февраля США ввели визовые ограничения для примерно 5000 лиц, ответственных за российское вторжение в Украину. Работа по выявлению таких людей продолжается, заверили в ведомстве.

Ранее к избирательности в вопросе визовых ограничений призвал и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Запретить россиянам въезд в ЕС призывают страны Балтии, открыто против уже выступили Португалия, Греция и Кипр. В некоторых странах (например, в Финляндии) приняли решение ограничить прием заявлений от туристов, но продолжить выдавать визы для учебы или работы.