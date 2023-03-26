США не верят, что Россия собирается применить ядерное оружие

Соединенные Штаты не верят, что Россия собирается применить ядерное оружие, заявил Совет национальной безопасности США, комментируя заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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"Мы не видим причин корректировать нашу стратегическую ядерную позицию, а также никаких признаков того, что Россия собирается применить ядерное оружие", — заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

Она добавила, что Вашингтон по-прежнему полон решимости реализовать натовский принцип коллективной обороны.

Аналитики американского аналитического центра "Институт изучения войны" (ISW) также пришли к выводу, что заявление Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не связано с риском возникновения ядерной войны, и что такой риск по-прежнему очень низок.

По мнению аналитиков, таким заявлением российский лидер пытается воспользоваться опасениями Запада по поводу ядерной эскалации.

Ранее сообщалось, что Путин заявил в телеинтервью в субботу вечером, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.