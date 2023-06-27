США не видят намерения РФ применить ядерное оружие в Украине

Власти США не наблюдают признаков того, что у России есть намерение применить ядерное оружие в Украине. Об этом в понедельник, 26 июня, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. В Вашингтоне также не видят угрозы подрыва Запорожской АЭС, однако внимательно наблюдают за ситуацией вокруг станции, отметил он.

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"За исключением бурной риторики, мы не увидели никаких признаков того, что (у России — Ред.) существует какое-либо намерение применить ядерное оружие на территории Украины. И я могу заверить вас, что мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить нашу собственную позицию стратегического сдерживания", — сказал Кирби журналистам.

Комментируя заявления украинских официальных лиц о вероятной подготовке Россией подрыва ЗАЭС, представитель Белого дома заявил, что США "не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна". "Но мы очень, очень внимательно следим" за ситуацией, добавил Кирби.

В Киеве утверждают, что РФ готовит теракт на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский 22 июня заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС. Глава государства сослался на данные украинской разведки.

На следующий день британское издание New Statesman опубликовало интервью с начальником Главного управления разведки Украины Кириллом Будановым, который утверждал, что российские войска заминировали бассейн-охладитель и четыре из шести энергоблоков крупнейшей в Европе АЭС и готовы взорвать станцию.

По словам Буданова, это может произойти в двух случаях. Первый — если россияне будут выбиты с левого берега Днепра. Таким образом они могут попытаться создать зону отчуждения и предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ. Во втором случае Россия может использовать ядерную катастрофу как "профилактическую меру", чтобы остановить контрнаступление ВСУ до его начала, сказал глава ГУР.