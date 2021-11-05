США обещают 10 млн долларов за сведения о лидерах группы хакеров DarkSide
Foto: Pexels.com, Soumil Kumar

Государственный департамент США объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого из руководителей хакерской группировки DarkSide, базирующейся, по данным ФБР, в России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг, 4 ноября, на сайте ведомства.

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Кроме того, Госдеп назначил вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать в любой стране людей, которые стремятся участвовать в операциях этой группировки. "Предлагая это вознаграждение, Соединенные Штаты демонстрируют свою приверженность защите жертв вымогательских программ по всему миру от действий киберпреступников", — говорится в заявлении Государственного департамента.

США обвиняют российских хакеров в кибератаке на трубопровод

ФБР утверждает, что DarkSide несет ответственность за совершенную в мае кибератаку на трубопровод Colonial Pipeline, которая привела к остановке его работы на несколько дней, что вызвало скачок цен на нефть и газ и дефицит топлива на юго-востоке США.

Чтобы восстановить доступ к своим системам, компания Colonial Pipeline уплатила хакерам почти 5 миллионов долларов в биткоинах. Позднее американские власти возместили оператору трубопровода около 2,3 миллиона долларов.

В июле Госдепартамент предложил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, принимало участие в совершении кибератак против критически важной инфраструктуры США.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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