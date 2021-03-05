США обещают 5 млн за поимку криминального авторитета из Киргизии
Foto: Pixabay

Криминальный "авторитет" из Киргизии Камчибек Кольбаев был выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде.

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Власти США увеличили до 5 млн долларов размер вознаграждения за сведения, которые позволят задержать главаря банды из Киргизии Камчибека Кольбаева, известного также под кличкой Коля-киргиз, "и/или за информацию, которая поможет нарушить финансовые потоки преступной организации Кольбаева". Об этом сообщил в пятницу, 5 марта, представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Ранее вознаграждение за информацию о Кольбаеве составляло 1 млн долларов.

В 2000 году Камчибек Кольбаевбыл осужден за покушение на убийство своего бывшего босса в преступной группировке и убийство еще двух человек. За эти преступления его приговорили к 25 годам лишения свободы, но после шести лет заключения он сбежал из тюрьмы.

В 2012 году спецслужбы США включили Кольбаева в список крупнейших наркобаронов в мире. В 2017 году власти США внесли в черный список имена 10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР, в том числе и Кольбаева. Их собственность на территории США подлежит аресту. По данным Минфина США, "вор в законе" Кольбаев, который входит в международную преступную группировку "Братский круг", занимается взяточничеством, торговлей людьми, а также другой незаконной деятельностью.

Камчибек Кольбаев был задержан в октябре 2020 года в Бишкеке. Однако 2 марта судебная коллегия Бишкекского городского суда изменила ему меру пресечения на подписку о невыезде.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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