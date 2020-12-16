США обнародовали данные о попытке устроить новый "теракт 11 сентября"
Foto: Reuters/Scanpix

Американские прокуроры обвинили гражданина Кении в планировании нападения на небоскреб, аналогичного теракту 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на прокуратуру Манхэттена (Нью-Йорк).

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Как сообщается, обвиняемого зовут Чоло Абди Абдулла (Cholo Abdi Abdullah). Он является членом сомалийской террористической группировки "Аш-Шабаб" — крыла международной террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в России). Нападение мужчина готовил по указанию вышестоящего члена "Аш-Шабаб", который организовал атаку на люксовый отель в Найроби в 2019-м.

Согласно обнародованным данным, подозреваемый в 2016 году прошел обучение в летной школе на Филиппинах и сдал тесты, необходимые для получения лицензии пилота. Кроме того, Абдулла исследовал данные о недостатках в системе безопасности аэропорта и готовился к захвату гражданского самолета, чтобы совершить теракт.

По словам прокуроров, мужчина изучал самое высокое здание в крупном американском городе и пытался получить визу. В каком городе и на какое здание планировалось нападение, не уточняется.

В прошлом году Абдулла был арестован филиппинскими властями. В настоящий момент он доставлен в Нью-Йорк, ему вынесут приговор в федеральном суде Манхэттена в среду, 16 декабря.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания. В результате погибли 2976 человек, еще более 4 тысяч были ранены.

Главным обвиняемым по делу о терактах 11 сентября является Халид Шейх Мохаммед. В 2003 году его захватили во время спецоперации в Пакистане и в течение 3,5 лет держали в одной из тюрем тайной сети ЦРУ, где подвергали жестоким методам допроса, а в 2006 году перевели в Гуантанамо. В июле прошлого года он согласился на сделку и заявил о готовности помочь родственникам жертв террористических атак в судебном иске против Саудовской Аравии.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru

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Аль-Каида США
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