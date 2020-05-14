США обвинили Китай в попытке кражи данных о создании вакцины от коронавируса

Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США выпустили предупреждение, что китайские хакеры пытаются украсть исследования американских ученых, направленные на разработку вакцин против коронавируса Covid-19.

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В документе утверждается, что имеющие отношение к властям КНР хакеры стремятся незаконно получить доступ к "ценной интеллектуальной собственности", которая касается разработок вакцины от Covid-19, методов лечения и диагностики заболевания.

Согласно информации Вашингтона, целью хакеров являются как госучреждения, так и частные американские лаборатории.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил в понедельник журналистам, что США внимательно следят за ситуацией с предполагаемой попыткой китайских хакеров украсть данные по разработке вакцины против коронавируса.

"Ничего нового. Вы мне говорите теперь, что они пытаются взломать нас. Я говорю: ничего нового. Мы очень внимательно следим за этим", — сказал Трамп на брифинге 11 мая.

США занимают первое место в мире по числу заражений коронавирусной инфекцией Covid-19. Число заболевших в стране стремительно приближается к полутора миллионам человек, более 85 тысяч жителей Америки скончались.

Власти США, включая президента, регулярно обвиняют Китай в сокрытии фактов о заболевании и несвоевременной реакции на вспыхнувший очар эпидемии. В Вашингтоне часто повторяют, что Пекин, вероятно, мог сделать больше для того, чтобы избежать распространение инфекции по всему миру. Власти Китая настаивают на том, что страна с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции и никакого сокрытия информации не было.