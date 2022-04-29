США обвинили российские спецслужбы в нападении на Нобелевского лауреата Муратова
Foto: Ekrānuzņēmums

"Соединенные Штаты могут подтвердить, что российские спецслужбы (Russian intelligence) организовали нападение 7 апреля на главного редактора [российского издания] "Новая газета" Дмитрия Муратова (ранее получившего Нобелевскую премию мира - Delfi), в ходе которого его обрызгали красной краской, содержащей ацетон", — говорится в заявлении неназванного американского чиновника, которого цитирует The Washington Post.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Новая газета" провела собственное расследование нападения на Муратова. По данным издания, его участниками были Илья Марковец и Николай Трифонов.

Как пишет издание "Агентство" https://t.me/agentstvonews/375 , 37-летний Марковец – учредитель псковской компании "Братья по оружию" и владелец подмосковного предприятия "Стратегия-2020". 41-летний Трифонов – уроженец Узбекистана, позиционирует себя как ветерана ВДВ, но никогда не служил в десантных войсках. В 2008 году Трифонов участвовал в слете прокремлевского молодежного движения "Наши" на Селигере.

"Новая газета" считает, что Марковец снимал нападение на видео, а Трифонов был исполнителем.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса v2
DELFI Brand Studio Читайте также
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
День в "шкуре" курьера-партнера Wolt: история Армандса Яунземса
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Один клик – и пасхальный стол накрыт!
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Присылай фото с поздравлением ко Дню матери и участвуй в голосовании
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя