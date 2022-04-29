США обвинили российские спецслужбы в нападении на Нобелевского лауреата Муратова

"Соединенные Штаты могут подтвердить, что российские спецслужбы (Russian intelligence) организовали нападение 7 апреля на главного редактора [российского издания] "Новая газета" Дмитрия Муратова (ранее получившего Нобелевскую премию мира - Delfi), в ходе которого его обрызгали красной краской, содержащей ацетон", — говорится в заявлении неназванного американского чиновника, которого цитирует The Washington Post.

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"Новая газета" провела собственное расследование нападения на Муратова. По данным издания, его участниками были Илья Марковец и Николай Трифонов.

Как пишет издание "Агентство" https://t.me/agentstvonews/375 , 37-летний Марковец – учредитель псковской компании "Братья по оружию" и владелец подмосковного предприятия "Стратегия-2020". 41-летний Трифонов – уроженец Узбекистана, позиционирует себя как ветерана ВДВ, но никогда не служил в десантных войсках. В 2008 году Трифонов участвовал в слете прокремлевского молодежного движения "Наши" на Селигере.

"Новая газета" считает, что Марковец снимал нападение на видео, а Трифонов был исполнителем.