США обвинили ЮАР в поставках оружия России

Посол США в ЮАР Рубен Бриджети обвинил власти ЮАР в поставках оружия и боеприпасов в Россию, осуществлявшихся несмотря на декларируемый нейтралитет в войне против Украины.

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Как передает корреспондент Би-би-си в ЮАР, в четверг посол заявил на пресс-конференции в Претории, что у США есть достаточно оснований, чтобы быть уверенными в том, что Южная Африка участвовала в поставках оружия России, хотя публично заявляет о своем нейтралитете в вопросе вторжения России в Украину.

"Среди тех вещей, которые мы заметили, было нахождение российского грузового судна Lady R в Саймонстауне с 6 по 8 декабря 2022 года, — цитирует посла агентство Reuters, которое ознакомилось с записью выступления. — Мы уверены, что оно разгрузило оружие, боеприпасы, когда вернулось в Россию".

В Саймонстауне, недалеко от Кейптауна, находится база военно-морских сил ЮАР. Агентство AFP отмечает, что на заход этого судна на базу 6-8 декабря 2022 года в стране уже обращали внимание; известно, что оно само тоже находится под западными санкциями.

На заседании парламента страны президент Южной Африки Сирил Рамапоса сообщил, что даст ответ на обвинения посла позже. И действительно, вскоре офис президента опубликовал заявление, в котором говорится, что пребывание российского судна в порту Южной Африки ни для кого не было секретом, и что разные предположения о причинах его захода в порт также выдвигались, однако никаких конкретных фактов предоставлено не было. Тем не менее, говорится далее в этом заявлении, правительство приняло решение о проведении независимого расследования, которое проведет отставной судья.

В заявлении также подчеркивается, что этот вопрос уже обсуждался официальными представителями ЮАР и США, и в связи с этим уже была достигнута договоренность о проведении расследования, причем американская разведка обещала предоставить имеющиеся в ее распоряжении данные.

Поэтому, говорится далее в документе, "вызывает разочарование тот факт, что американский посол занял контрпродуктивную публичную позицию, которая подрывает достигнутое ранее взаимопонимание по этому вопросу".

По данным издания News24, на вопрос, насколько точными можно считать данные американской разведки о поставках оружия, Бриджети ответил, что готов поклясться своей жизнью.

В четверг Госдепартамент поддержал своего посла. США серьезно озабочены тем, что в декабре прошлого года находящееся под санкциями российское судно заходило в порт Южной Африки, и напрямую выразили эту озабоченность многочисленным официальным лицам ЮАР, заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

На пресс-конференции посол также говорил, что американцы заявляли правительству ЮАР о своих опасениях в связи с участием Южной Африки в совместных военных учениях с Россией и Китаем в годовщину вторжения в Украину.