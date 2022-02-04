США обвиняют Москву в подготовке "фейка", но не приводят доказательств

Пресс-служба Госдепартамента США, проинформировавшая журналистов о якобы готовящемся Россией "фейке", который можно использовать как предлог атаки на Украину, отказалась раскрывать источник этих данных или демонстрировать доказательства. Об этом сообщает Euronews.
"Это пропагандистское видео — один из вариантов, который российские власти готовят в качестве фальшивого предлога для инициирования и потенциального оправдания военной агрессии против Украины, — цитирует Euronews официального представителя Госдепартамента США Нейда Прайса. — Мы не знаем, воспользуется ли им Россия в ближайшее время, но мы обнародуем информацию сейчас, чтобы показать масштабы дестабилизирующих действий в отношении Украины и удержать Москву от продолжения этой опасной кампании и, в конечном счете, от военного нападения".
По информации Вашингтона, Москва собирается инсценировать и заснять нападение украинских военных либо на российскую территорию, либо на гражданское русскоязычное население — идея, которую в Москве отрицают. Кремль отрицает и любые милитаристские планы в отношении Украины, обращая внимание, что Вашингтон отправляет в Восточную Европу дополнительный контингент. По данным западных стран, Москва стянула к украинской границе сто тысяч солдат и технику. Российские военные участвуют в крупномасштабных учениях в Беларуси.
Обострение кризиса вокруг Украины сопровождаются беспрецедентной дипломатической активностью, вслед за лидерами Польши, Великобритании, Нидерландов в Киев прилетел президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган предложил услуги политического посредника, озвучив готовность организовать встречу президентов России и Украины.