США обвиняют Москву в подготовке "фейка", но не приводят доказательств

Пресс-служба Госдепартамента США, проинформировавшая журналистов о якобы готовящемся Россией "фейке", который можно использовать как предлог атаки на Украину, отказалась раскрывать источник этих данных или демонстрировать доказательства. Об этом сообщает Euronews.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Это пропагандистское видео — один из вариантов, который российские власти готовят в качестве фальшивого предлога для инициирования и потенциального оправдания военной агрессии против Украины, — цитирует Euronews официального представителя Госдепартамента США Нейда Прайса. — Мы не знаем, воспользуется ли им Россия в ближайшее время, но мы обнародуем информацию сейчас, чтобы показать масштабы дестабилизирующих действий в отношении Украины и удержать Москву от продолжения этой опасной кампании и, в конечном счете, от военного нападения".

По информации Вашингтона, Москва собирается инсценировать и заснять нападение украинских военных либо на российскую территорию, либо на гражданское русскоязычное население — идея, которую в Москве отрицают. Кремль отрицает и любые милитаристские планы в отношении Украины, обращая внимание, что Вашингтон отправляет в Восточную Европу дополнительный контингент. По данным западных стран, Москва стянула к украинской границе сто тысяч солдат и технику. Российские военные участвуют в крупномасштабных учениях в Беларуси.

Обострение кризиса вокруг Украины сопровождаются беспрецедентной дипломатической активностью, вслед за лидерами Польши, Великобритании, Нидерландов в Киев прилетел президент Турции. Реджеп Тайип Эрдоган предложил услуги политического посредника, озвучив готовность организовать встречу президентов России и Украины.