США объявили чрезвычайную ситуацию из-за оспы обезьян

Соединенные Штаты объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за оспы обезьян. Об этом сообщил в четверг, 4 августа, министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра.

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"Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на новый уровень и призываем каждого американца серьезно относиться к оспе обезьян ", — сказал он в ходе телефонного брифинга.

Объявление чрезвычайной ситуации в области здравоохранения позволит властям страны привлечь дополнительное финансирование и специалистов к борьбе с болезнью. Ранее режим ЧС из-за оспы обезьян ввели в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Иллинойс.

США являются страной с наибольшим числом зарегистрированных случаев заболевания оспой обезьян. Согласно данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в стране зафиксировано около 7 тысяч заболевших.

ВОЗ объявила оспу обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение. К тому моменту было известно о более чем 16 тысячах случаев в 75 странах. Большинство заражений были выявлены в Европе и Америке.

Чаще всего заражаются мужчины, занимавшиеся однополым сексом, выяснили ученые из Лондонского университета королевы Марии. Исследователи подчеркнули, что оспа не является инфекцией, передаваемой половым путем в традиционном смысле, и ею можно заразиться при любом близком физическом контакте.

"Однако наша работа показывает, что большинство случаев передачи инфекции до сих пор было связано с сексуальной активностью, главным образом, но не исключительно, среди мужчин, практикующих секс с мужчинами", — сказал руководитель исследования Джон Торнхилл.