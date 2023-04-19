США объявили о новом пакете помощи Киеву на 325 миллионов долларов

В среду, 19 апреля, США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 325 млн долларов, в который, как ожидается, будут включены дополнительные артснаряды и ракеты для систем HIMARS.

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В пакет, скорее всего, войдут также противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые мины и иные средства борьбы с бронетехникой противника.

Позже на этой неделе министр обороны США Ллойд Остин и начальник объединенных штабов генерал Марк Милли отправятся в Германию на встречу с контактной группой по Украине, в которую входит около 50 стран, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву в ожидании запланированного украинского контрнаступления.

Ожидается, что в ходе встречи на военно-воздушной базе Рамштайн в пятницу будут обсуждаться нужды Украины в системах ПВО наземного базирования, бронетехнике и артиллерии.

Как отмечают эксперты, усилия контактной группы по обеспечению Украины вооружениями и боеприпасами превзошли ожидания, продемонстрировав решимость Запада поддержать Украину перед лицом российской агрессии.

При этом, несмотря на всю помощь, украинские силы все еще испытывают нехватку в вооружениях и боеприпасах на поле боя, и, как следует из просочившихся докладов, американские военные опасаются, что у Киева к маю могут закончиться советские запасы ракет ПВО, что повысит уязвимость Украины для воздушных ударов.