США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на 200 млн долларов
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 200 млн долларов.

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Как сообщало на прошлой неделе агентство Reuters, эти средства — часть более крупной суммы ($6,2 млрд), которая высвободилась в результате бухгалтерской ошибки при подсчете стоимости военного оборудования.

В мае Пентагон сообщил, что по ошибке завысил стоимость поставленных Киеву вооружений, в результате чего появилась возможность осуществить дополнительные поставки.

В новый пакет вошло оборудование для разминирования, боеприпасы для ЗРК Patriot и противотанковых комплексов Javelin, реактивные ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS, а также другое оборудование и боеприпасы.

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