США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Foto: AFP/Scanpix/LETA

США предоставят Украине новый пакет военной помощи общим объемом 2,1 млрд долларов. Он должен продемонстрировать непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Киева, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны США в пятницу, 9 июня

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В новый пакет вошли ракеты для систем ПВО Patriot, системы ПВО Hawk и ракеты к ним, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением. Кроме того, предусмотрено финансирование мер обучения, технического обслуживания и жизнеобеспечения Вооруженных сил Украины.

Минобороны США уточнило, что эта помощь будет оказана в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Это обстоятельство подразумевает не прямую передачу техники и боеприпасов из запасов Пентагона, а заключение контрактов с предприятиями военно-промышленного комплекса или союзниками на производство либо приобретение соответствующего военного оборудования.

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