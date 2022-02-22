США объявили о санкциях против детей российских чиновников
Foto: AP/Scanpix/LETA

Минфин США вводит санкции против детей российских чиновников, говорится в сообщении ведомства.

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Санкции вводятся против Дениса Бортникова (сын главы ФСБ Александра Бортникова), Петра Фрадкова (сын экс-премьера РФ Михаила Фрадкова) и Владимира Кириенко (сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко).

Санкции предполагают, что имущество и любые активы попавших под санкции физлиц в США будут заблокированы. Это касается и компаний, в которых напрямую или косвенно им принадлежит 50% и более. Гражданам США и финансовым институтам запрещается вести дела с лицами, попавшими под санкции.

Ранее президент США Джо Байден в срочном обращении в связи с ситуацией в Донбассе объявил о новых санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР. Также президент США пообещал перебросить военнослужащих из Европы в страны Балтии.

Признание Россией ЛНР и ДНР президент США приравнял к нападению на Украину.

США вводят четыре блока санкций, заявил Байден, которые будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы:

  • санкции против российских финансовых институтов — ВЭБа и ПСБ.
  • санкции против суверенного долга
  • санкции против российской элиты и членов их семей
  • еще одной целью санкций стал газопровод "Северный поток-2" в координации с Германией.


"Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы "Северный поток 2" не продвинулся", — заверил президент США

"Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая дополнительные санкции", — заявил Байден. По его словам последние высказывания Путина о регионах, "удерживаемых сепаратистами", свидетельствуют, что российский лидер "не заинтересован в дипломатии".

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