США объявили о санкциях против детей российских чиновников

Минфин США вводит санкции против детей российских чиновников, говорится в сообщении ведомства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Санкции вводятся против Дениса Бортникова (сын главы ФСБ Александра Бортникова), Петра Фрадкова (сын экс-премьера РФ Михаила Фрадкова) и Владимира Кириенко (сын замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко).

Санкции предполагают, что имущество и любые активы попавших под санкции физлиц в США будут заблокированы. Это касается и компаний, в которых напрямую или косвенно им принадлежит 50% и более. Гражданам США и финансовым институтам запрещается вести дела с лицами, попавшими под санкции.

Ранее президент США Джо Байден в срочном обращении в связи с ситуацией в Донбассе объявил о новых санкциях против России в связи с признанием ДНР и ЛНР. Также президент США пообещал перебросить военнослужащих из Европы в страны Балтии.

Признание Россией ЛНР и ДНР президент США приравнял к нападению на Украину.

США вводят четыре блока санкций, заявил Байден, которые будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы:

санкции против российских финансовых институтов — ВЭБа и ПСБ.

санкции против суверенного долга

санкции против российской элиты и членов их семей

еще одной целью санкций стал газопровод "Северный поток-2" в координации с Германией.



"Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы "Северный поток 2" не продвинулся", — заверил президент США

"Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свою агрессию, включая дополнительные санкции", — заявил Байден. По его словам последние высказывания Путина о регионах, "удерживаемых сепаратистами", свидетельствуют, что российский лидер "не заинтересован в дипломатии".