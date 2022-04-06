США объявили о санкциях против дочерей Путина (дополнено)
Foto: Reuters/Scanpix

США впервые вводят санкции против членов семьи президента России Владимира Путина. В сообщении на сайте Белого дома сказано, что вводятся полные блокирующие санкции в отношении "взрослых детей" Путина.

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Позже минфин США опубликовал список тех, кто попал под новые санкции. В нем есть зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, премьер-министр Михаил Мишустин, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава администрации президента Антон Вайно, полпреды президента и другие люди.

В числе прочих в списке значатся "Катерина Владимировна Тихонова" и "Мария Владимировна Воронцова", которых минфин США называет дочерями Владимира Путина.

Правительство США отмечает, что Тихонова — "руководитель хай-тек компании, работа которой помогает правительству России и оборонной индустрии". "Воронцова руководит финансируемыми государством программами, на которые были направлены миллиарды долларов от Кремля для генетических исследований, и их лично курирует Путин", — сказано в сообщении американского минфина.

В списке также есть дочь и жена главы МИД России Сергея Лаврова.

Что известно о дочерях Путина


У Путина есть две дочери от брака с Людмилой Путиной, о разводе с которой он объявил в 2013 году. Российский президент не любит рассказывать о своей семье, а последняя его фотография с дочерьми была опубликована в 2002 году.

Как отмечало агентство Блумберг, введение санкций против дочерей Путина — это во многом символический шаг, поскольку неизвестно, есть ли у них серьезные активы за пределами России, однако он призван привлечь внимание президента.

Старшую дочь Путина, как писал журнал The New Times, зовут Мария Воронцова. Агентство Рейтер в 2015 году сообщало, что она — выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ и делает карьеру в эндокринологии. Также СМИ сообщали, что старшая дочь Путина замужем за бизнесменом Йорритом Йоостом Фаассеном и живет в Нидерландах. В марте 2022 года изданию Follow The Money удалось связаться с Фаассеном, и он заявил, что никогда не был женат на дочери Путина.

Воронцова — кандидат медицинских наук. В 2017 году она защитила диссертацию по теме "Лечение детей с гипофизарным нанизмом препаратами гормона роста: медицинские и экономические аспекты" (гипофизарный нанизм, или карликовость — это задержка физического развития и роста, вызванная недостатком гормона роста в организме).

Как выяснила Русская служба Би-би-си, Мария Воронцова является совладелицей компании "Номеко", которая участвует в реализации крупнейшего в российском здравоохранении частного инвестиционного проекта. Знакомый семьи Путина подтвердил Би-би-си, что это старшая дочь российского президента.

Младшей дочерью Путина, как в 2015 году рассказали агентства Рейтер и Блумберг, является директор фонда "Национальное интеллектуальное развитие" Катерина Тихонова. Несколько источников Би-би-си также подтверждали эту информацию.

Кроме того, Тихонова была названа дочерью Путина в пресс-релизе министерства финансов США от 6 апреля 2018 года. Сам Путин никогда не подтверждал, но и не опровергал родство с ней.

В мае 2019 года журналисты Би-би-си посетили защиту Тихоновой кандидатской диссертации в Институте механики МГУ им. Ломоносова. Работа Тихоновой была посвящена исследованию вестибулярного аппарата, а одним из научных руководителей Тихоновой был ректор университета Виктор Садовничий.

В декабре 2019 года во время ежегодной пресс-конференции корреспондент Би-би-си Фарида Рустамова задала Путину вопрос о его дочерях, но тот на него прямо не ответил.

"Вы упомянули одну женщину, вторую. Упомянули их личные доли, объем бизнеса. Просто обозначили факт. Когда вы покопаетесь в этом, вы поймете, какой там бизнес, есть ли он там, кому он принадлежит, кто там помогает", — сказал Путин.

Осенью 2020 года СМИ писали о жительнице Петербурга по имени Светлана Кривоногих, которая якобы была подругой Путина, получала "шикарные подарки" от его друзей и стала акционером банка "Россия". Кроме того, как писало издание, дочь Кривоногих Елизавета "невероятно похожа на главу государства".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию о Кривоногих, заявил, что впервые слышит о такой женщине.

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BBC News Русская служба:

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