США объявили о восстановлении санкций против Ирана и пригрозили России

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Госсекретарю Майку Помпео уведомить ООН о намерении восстановить все санкции против Ирана, пишет РБК со ссылкой на Fox News.

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"Сегодня я поручил Госсекретарю Майку Помпео уведомить Совет безопасности ООН о том, что США намерены восстановить все ранее отмененные санкции ООН против Ирана", — сказал президент во время пресс-конференции в Белом доме.

Механизм восстановления санкций был включен в положения ядерной сделки с Ираном, которая была заключена в 2015 года, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Согласно ее условиям, отдельный участник сделки может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если он сочтет, что условия сделки нарушены. Несмотря на то, что США вышли из сделки в 2018 году, они заявили, что сохраняют за собой право участвующего члена сделки в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН, которая ее утвердила, пишет Fox News.

Помпео отправится в Нью-Йорк 20-21 августа, там он передаст соответствующее уведомление Совбезу ООН, говорится в заявлении Госдепа. Ограничения будут восстановлены в течение 30 дней после этого. Они будут включать запрет на обогащение урана и на 13 лет продлят оружейное эмбарго в отношении Ирана. Помпео также планирует встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и обсудить с ним Иран и другие вопросы.

После поручения президента Помпео предупредил участников сделки о недопустимости игнорирования санкций. Во время интервью Fox News, его спросили, есть ли вероятность того, что США введут санкции против России и Китая, если они откажутся вводить ограничения в отношении Ирана. "Абсолютно", — ответил госсекретарь.

В конце прошлой недели Совбез ООН отклонил проект резолюции США, в соответствии с которой продлевалось оружейное эмбарго против Ирана. За продление эмбарго выступали США и Доминиканская республика, против — Россия и Китай. Еще 11 стран воздержались. Эмбарго должно закончиться 18 октября.

После заседания Помпео назвал действия Совбеза "непростительными" и заявил, что таким образом он "проложил дорогу для мирового спонсора терроризма к покупке и продаже обычных вооружений без ограничений ООН". В свою очередь Трамп пообещал восстановить санкции ООН.