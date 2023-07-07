США одобрили передачу Украине особо опасного оружия — кассетных боеприпасов

Украина может получить от США кассетные боеприпасы. Этот шаг уже одобрил президент Джо Байден, сообщает телеканал Euronews со ссылкой на агентство Associated Press.

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В Пентагоне говорят, что рассматривают разные варианты расширения поставок вооружений для поддержки украинского контрнаступления.

"Очевидно, речь идет о возможностях, важных для любых типов наступательных операций. Я хотел бы отметить, что русские уже применяли в бою кассетные боеприпасы, многие из которых, как сообщается, имели очень высокий процент отказов при взрывах", — цитирует телеканал пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники отмечали, что в Вашингтоне обеспокоены медленным развитием украинского контрнаступления.

«Закон об иностранной помощи» позволяет Байдену обходить целый ряд обычных ограничений на поставки оружия.

По данным NYT, речь идёт прежде всего об американских кассетных снарядах к 155-мм гаубицам.

В 2008-м году целый ряд стран подписали Конвенцию о запрете подобного оружия. Но ни США, ни Украина, ни Россия к ней не присоединились.

В министерстве обороны Украины настаивают на том, что кассетные боеприпасы более эффективны. Командование обещает не использовать их в городах.