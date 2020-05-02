США одобрили применение препарата от Эболы для лечения коронавируса

Главный инфекционист США Энтони Фаучи отмечал, что препарат "Ремдесивир" (Remdesivir) показал существенные положительные результаты во время клинических испытаний. В апреле канадские ученые выяснили, что он может блокировать размножение вируса, пишет портал РБК.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало экстренное разрешение на использование в США для лечения зараженных коронавирусом препарата "Ремдесивир". Об этом говорится на сайте FDA. Этот препарат применялся для лечения лихорадки Эбола, эпидемия которой началась в 2015 году.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи 29 апреля заявил об успешных клинических испытаниях "Ремдесивира". "Данные показывают, что "Ремдесивир" оказывает отчетливый существенный положительный эффект, ускоряя выздоровление", — говорил Фаучи, ссылаясь на результаты исследования, в котором приняли участие 1000 человек из разных стран.

Регулятор указывает, что информационные бюллетени о применении "Ремдесивир" при лечении COVID-19 должны быть доступны для медицинских сотрудников и пациентов. В них также необходимо сообщить о его дозировках, возможных побочных эффектах и сочетаемости с другими лекарствами.

В середине апреля канадские ученые заявили, что "Ремдесивир" блокирует размножение коронавируса. Они тестировали препарат для лечения ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с нынешней коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Исследователи сообщили, что результаты испытаний препарата в отношении них были практически идентичными.