США оставят в России только одно диппредставительство

Госдепартамент США закроет генконсульство во Владивостоке и приостановит работу генконсульства в Екатеринбурге. Единственным диппредставительством США в РФ останется посольство в Москве.

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Администрация уходящего президента США Дональда Трампа намерена закрыть два оставшихся генеральных консульства в России. Об этом она уведомила Конгресс, сообщило в пятницу, 18 декабря, агентство AP. Позже эту информацию агентству ТАСС подтвердили в Госдепартаменте США.

10 декабря Госдепартамент уведомил конгрессменов, что навсегда закроет Генеральное консульство США во Владивостоке и приостановит работу диппредставительства в Екатеринбурге. В тот момент уведомление не привлекло особого внимания, однако его копия попала в распоряжение агентства AP. Закрытие связано с ограничениями, установленными российскими властями в 2017 году на число американских дипломатов, которым разрешено работать в стране, говорится в тексте.

Эти шаги являются "ответом на текущие кадровые проблемы дипмиссии США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала, и, как следствие, тупиковой ситуацией, возникшей в РФ из-за дипломатических виз", сказано в сообщении.

Будет работать только посольство

Таким образом единственным дипломатическим представительством США в России останется посольство в Москве. Россия закрыла Генконсульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году, после того как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на отравление Скрипалей в Великобритании.

Консульство во Владивостоке было временно закрыто в марте из-за пандемии коронавируса. Сотрудники уже начали вывозить стратегически важное оборудование, документы и другие предметы. В консульствах во Владивостоке и Екатеринбурге работают 10 американских дипломатов и 33 местных сотрудника.

Госдепартамент рассчитывает сэкономить

Точные сроки закрытия еще не определены. Согласно уведомлению, американский персонал будет переведен в посольство в Москве, а местные сотрудники будут уволены. По оценкам Госдепартамента, экономия после закрытия консульства во Владивостоке составит 3,2 млн долларов в год.

"Никаких действий, связанных с российскими генконсульствами в США, не планируется", — заверил представитель Госдепартамента агентство ТАСС.

В 2017 году МИД России предложил Вашингтону привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в США. Таким образом персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 человек — до 455 человек.