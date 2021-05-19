США отложили санкции против оператора "Северного потока" и его руководителя Матиаса Варнига

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подтвердил, что США пока не будут вводить санкции против Nord Stream 2 AG — компании-оператора газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа в Европу в обход Украины, а также в отношении ее руководителя Матиаса Варнига.

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Накануне издание Axios, ссылаясь на свои источники, сообщило, что администрация Байдена планирует ввести санкции в отношении газопровода, однако частично приостановить их выполнение, руководствуясь национальными интересами Соединенных Штатов.

"Президент принял решение приостановить [санкции] в отношении Nord Stream 2 AG и ее генерального директора, который является гражданином Германии, — цитирует Мааса агентство Франс пресс. — Мы рассматриваем это как шаг навстречу нам".

Вашингтон пока официально не подтвердил отказ от санкций.

Как было сказано в публикации Axios, это решение указывает на то, что администрация Байдена не хочет ставить под угрозу отношения с Германией из-за газопровода, и подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Байден при согласовании жесткого подхода по отношению к России.

Госдепартамент в ближайшее время направит в Конгресс США перечень организаций, участвующих в строительстве "Северного потока", в отношении которых должны быть введены санкции.

Источники, знакомые с подготовкой доклада, сообщили Axios, что планируется призвать к введению санкций против нескольких российских судов.

Никаких официальных подтверждений информации о планах США не вводить санкции в отношении Варнига нет, заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это обезличенный материал [Axios]. Пока рано говорить о каких-то официальных планах. По крайней мере, мы не имеем никаких официальных подтверждений на этот счет", — сказал Песков журналистам. "Хотя сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем писать информацию о том, что будут новые санкции", — добавил он.

Для чего нужен "Северный поток-2"



Строительство "Северного потока-2" началось в сентябре 2018 года. Газопровод прокладывают от западного берега России по Балтийскому морю к берегам Германии. Для этого нужно было получить разрешения на укладку труб в исключительных экономических зонах Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Дольше всего — более двух лет — строители получали разрешение от Дании. Местный регулятор разрешил прокладывать трубы только в октябре 2019 года. К этому времени участки в водах других стран уже были почти построены, а газопровод в целом был завершен на 83%.

В конце марта компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что осталось достроить еще 121 километр из общей протяженности двух ниток в 2460 километров.

Против "Северного потока-2" активно выступала Украина. Успешная реализация проекта теоретически позволяет России отказаться от транзита газа через Украину, и Киев в таком случае лишается транзитных доходов.