США отправили к Ирану шесть бомбардировщиков B-52
Foto: AFP/Scanpix

Соединенные Штаты начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.

Отмечается, что оттуда бомбардировщики в случае необходимости могут нанести удар по Ирану, при этом оставаясь недосягаемыми для иранских ракет.

Ситуация в регионе вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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Gazeta.ru

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Gazeta.ru

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