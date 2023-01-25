США отправят в Украину 31 танк Abrams. Поставка займет время
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

США отправят в Украину свои основные боевые танки M1 Abrams, заявил президент Джо Байден. Ранее в среду Германия подтвердила, что передаст Украине танки Leopard и разрешит их реэкспорт из других стран.

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Всего будет передан 31 танк. По словам Байдена, поставка займет время, но США в ближайшее время начнут готовить ураинских военных обращению с новой техникой.

СМИ писали, что поставка "Абрамсов" из США была условием Берлина для разблокировки поставок "Леопардов".

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что США выделят $400 млн на производство танков M1 Abrams для Украины.

Поскольку производиться танки будут специально для Украины компанией General Dynamics, их поставка может затянуться более чем на год, писали американские СМИ.

M1 Abrams состоит на вооружении с 1980 года. США используют более 2,6 тысяч различных модификаций "Абрамсов", около 3,5 тысяч находятся на хранении.

Подобные танки стоят на вооружении примерно полутора десятков стран — от Австралии до Марокко — и хорошо зарекомендовали себя в самых разных условиях.

Ранее американские чиновники говорили, что Белый дом не хочет отправлять "Абрамсы" Украине, но не из опасений обострить конфликт Запада с Россией, а из-за того, что американские танки очень сложны в эксплуатации и требуют большого объема специфического топлива.

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BBC News Русская служба:

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