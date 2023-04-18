США отвергли критику президента Бразилии в затягивании войны
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"В данном случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглянув на факты", — заявил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, комментарии Лулы о войне в Украине "глубоко проблематичны".

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Наканунебразильский лидер заявил, что "Европа и США продолжают по-своему способствовать продолжению войны". Он потребовал, чтобы они "сели за стол переговоров и сказали "хватит". "Верю, что мы добьемся большого успеха" с помощью посреднической инициативы, добавил президент Бразилии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал инициативу Бразилии о мирных переговорах, направленных на прекращение войны в Украине. "Мы благодарим Бразилию за ее вклад в поиск решения этого конфликта, — сказал Лавров после встречи со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой в Бразилиа. — Мы заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта".

В то же время Лавров повторил свой призыв к "многополярному" мироустройству. Он обвинил Запад в попытке "доминировать на международной арене".

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