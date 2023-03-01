США перебросили в Исландию "самолет Судного дня"
Foto: DELFI

Самолет E-6B Mercury — воздушный командный пункт. Он предназначен для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Американское командование в Европе сообщило о переброске на базу в Исландии "самолета Судного дня" E-6B Mercury — воздушного командного пункта, предназначенного для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны. E-6B Mercury прибыл в Исландию в рамках "операции в зоне ответственности командования вооруженных сил США в Европе", говорится в сообщении, обнародованном в Twitter во вторник, 28 февраля.

В пресс-службе командования отметили, что "Европейское командование вооруженных сил США и его подразделения часто проводят учения в Арктике вместе с союзниками и партнерами США, оттачивая способность быстро развертывать большие, надежные в бою силы".

Воздушный командный пункт

Самолет E-6B Mercury создан на базе Boeing 747. Еще год назад американская телекомпания CNN сообщала, что E-6B Mercury стал чаще летать после вторжения России в Украину. В СМИ отмечалось, что этот самолет разработан как платформа для "надежной и длительной" связи между высшим командованием армии, включая президента США как главнокомандующего, и стратегическими и нестратегическими силами, выполняющими его приказы.

E-6B Mercury находится на вооружении США с начала 1990-х годов. Его функция — обеспечение возможности ядерного удара США в ответ на поражение командных пунктов. Он также обеспечивает связь с атомными подлодками Ohio, способными нести по 20 межконтинентальных баллистических ракет. В настоящее время на боевом патрулировании находятся 14 таких лодок.

Помимо США, "самолеты Судного дня" имеются и у России. Они сделаны на базе Ил-86.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
История Кристы. Человек-оркестр или программистка на высоких оборотах
Kак быть продуктивным и успешным, но не выгореть
Умные решения для дома. Как экономить время и деньги
Наполни будни радостью движения
Электромобили: самый эффективный способ уменьшения эксплутационных расходов
Тенденции в ИТ-отрасли. Kвантовые технологии и футуристические веяния
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Работать очно или удаленно? Офис будущего и рабочая культура