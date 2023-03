США перебросили в Исландию "самолет Судного дня"

Самолет E-6B Mercury — воздушный командный пункт. Он предназначен для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны.

Американское командование в Европе сообщило о переброске на базу в Исландии "самолета Судного дня" E-6B Mercury — воздушного командного пункта, предназначенного для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны. E-6B Mercury прибыл в Исландию в рамках "операции в зоне ответственности командования вооруженных сил США в Европе", говорится в сообщении, обнародованном в Twitter во вторник, 28 февраля.

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4