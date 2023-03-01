США перебросили в Исландию "самолет Судного дня"

Самолет E-6B Mercury — воздушный командный пункт. Он предназначен для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны.

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Американское командование в Европе сообщило о переброске на базу в Исландии "самолета Судного дня" E-6B Mercury — воздушного командного пункта, предназначенного для управления вооруженными силами в условиях ядерной войны. E-6B Mercury прибыл в Исландию в рамках "операции в зоне ответственности командования вооруженных сил США в Европе", говорится в сообщении, обнародованном в Twitter во вторник, 28 февраля.

A @USNavy E-6B Mercury assigned to @US_STRATCOM Wing One arrived in #Iceland recently, while conducting operations in the USEUCOM area of responsibility. The crew met w/U.S. Ambassador to Iceland Carrin Patman & other diplomatic & military leaders. #WeAreNATO @usembreykjavik pic.twitter.com/CLYdl86kP4 — U.S. European Command (@US_EUCOM) February 28, 2023

В пресс-службе командования отметили, что "Европейское командование вооруженных сил США и его подразделения часто проводят учения в Арктике вместе с союзниками и партнерами США, оттачивая способность быстро развертывать большие, надежные в бою силы".

Воздушный командный пункт

Самолет E-6B Mercury создан на базе Boeing 747. Еще год назад американская телекомпания CNN сообщала, что E-6B Mercury стал чаще летать после вторжения России в Украину. В СМИ отмечалось, что этот самолет разработан как платформа для "надежной и длительной" связи между высшим командованием армии, включая президента США как главнокомандующего, и стратегическими и нестратегическими силами, выполняющими его приказы.

E-6B Mercury находится на вооружении США с начала 1990-х годов. Его функция — обеспечение возможности ядерного удара США в ответ на поражение командных пунктов. Он также обеспечивает связь с атомными подлодками Ohio, способными нести по 20 межконтинентальных баллистических ракет. В настоящее время на боевом патрулировании находятся 14 таких лодок.

Помимо США, "самолеты Судного дня" имеются и у России. Они сделаны на базе Ил-86.