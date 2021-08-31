США перестали контролировать аэропорт Кабула
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

США больше не контролируют аэропорт Кабула и воздушное движение в нем. Об этом говорится в заявлении американского авиационного регулятора.

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"Международный аэропорт Хамида Карзая не находится под каким-либо контролем. Контроль воздушного движения и работы служб аэропорта недоступен", — говорится в заявлении. Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник, аэропорт полностью перешел под контроль "Талибана" (движение запрещено в России), передает ТАСС.

Американские авиационные власти призвали к повышенной осторожности самолеты, направляющиеся из Кабула, в Кабул или через афганскую столицу.

Ранее власти США пообещали завершить эвакуацию американских военных и их афганских союзников до окончания 31 августа. До этого талибы заявили, что займут аэропорт сразу после вывода иностранных войск.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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