США перестали контролировать аэропорт Кабула

США больше не контролируют аэропорт Кабула и воздушное движение в нем. Об этом говорится в заявлении американского авиационного регулятора.

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"Международный аэропорт Хамида Карзая не находится под каким-либо контролем. Контроль воздушного движения и работы служб аэропорта недоступен", — говорится в заявлении. Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник, аэропорт полностью перешел под контроль "Талибана" (движение запрещено в России), передает ТАСС.

Американские авиационные власти призвали к повышенной осторожности самолеты, направляющиеся из Кабула, в Кабул или через афганскую столицу.

Ранее власти США пообещали завершить эвакуацию американских военных и их афганских союзников до окончания 31 августа. До этого талибы заявили, что займут аэропорт сразу после вывода иностранных войск.