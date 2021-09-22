США по предложению Навального готовятся ввести санкции против Абрамовича и Сечина
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий Белому дому ввести санкции против 35 человек, которых известный российский оппозиционер Алексея Навальный и его соратники обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции, сообщил в своем микроблоге в Twitter в среду, 22 сентября, член Хельсинской комиссии конгрессмен Пол Массаро.

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Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий Белому дому ввести санкции против 35 человек, которых известный российский оппозиционер Алексея Навальный и его соратники обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции, сообщил в своем микроблоге в Twitter в среду, 22 сентября, член Хельсинской комиссии конгрессмен Пол Массаро.

Среди основных фигурантов списка Навального — бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель "Газпрома" Алексей Миллер, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, главред RT Маргарита Симоньян, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие высокопоставленные чиновники, бизнесмены и лица из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

Рекомендательный характер санкций


Законопроект о введении санкций внесен конгрессменом-демократом Томом Малиновски и республиканцем Джоном Кертисом в соответствии с "актом Магнитского" в качестве поправок к оборонному бюджету США. Этот механизм ранее использовался для введения санкций против компаний, работавших на строительстве спорного газопровода "Северный поток — 2".

Если законопроект будет одобрен Конгрессом, то список Навального должна будет оценить администрация президента Джо Байдена. На это Белому дому отводится не более полугода. Само введение санкций останется на усмотрение администрации.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Россия Алексей Навальный Игорь Сечин Константин Эрнст Роман Абрамович США
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