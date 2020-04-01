США предложили Венесуэле создать правительство без Мадуро и Гуайдо

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты выступают за создание в Венесуэле переходного правительства с участием как сторонников 57-летнего президента Николаса Мадуро, которого США и ряд других стран считают нелегитимным, так и представителей оппозиции, пишет The Washington Post.

При этом в таком правительстве не должно быть ни Мадуро, ни его оппонента, признанного США легитимным исполняющим обязанности президента Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо. Членов совета из пяти человек, который руководил бы страной до выборов, должен избрать парламент большинством в 2/3 голосов — то есть необходимы голоса обеих ведущих политических сил, передает радио "Свобода".

По словам Помпео, это стало бы первым шагом к снятию санкций, которые США наложили на Венесуэлу, обвинив Мадуро в узурпации власти. Еще одно условие снятия санкций — уход из Венесуэлы зарубежных "сил безопасности". Госсекретарь, по всей видимости, имел в виду коммунистическую Кубу, которая оказывает Каракасу поддержку.

Соединенные Штаты впервые представили "дорожную карту" снятия с Венесуэлы санкций. До этого Вашингтон призывал Мадуро передать власть Гуайдо, который провел бы досрочные выборы.

Гуайдо ранее заявлял, что согласен с планом, подобным тому, что предложил Помпео. Мадуро, однако, говорит, что не намерен отказываться от власти. Эту позицию выразил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает "Интерфакс".

"Мы столкнулись с попыткой госдепартамента США навязать нашей стране предложение, истинная цель которого — интервенционизм и формирование подконтрольного (США. — Прим. "Интерфакса") правительства. Власти Венесуэлы вновь заявляют, что не допускают и не допустят в будущем какого бы то ни было контроля со стороны какого бы то ни было иностранного государства", — говорится в его заявлении, текст которого министр опубликовал в Twitter.

А генпрокурор Венесуэлы во вторник подписал повестку о вызове Гуайдо на допрос в четверг по делу о заговоре с целью свержения Мадуро и насильственного захвата власти.

Генеральный секретарь ООН недавно призвал Вашингтон смягчить санкции против Венесуэлы из-за опасений, что и без того сложная ситуация в экономике этой страны обострится в условиях пандемии коронавируса.

Вместе с тем Вашингтон рассчитывает, что новый план по урегулированию политического кризиса в Венесуэле позволит Гуайдо выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост. А на выборах он сможет одержать уверенную победу, о чем свидетельствуют соцопросы, говорит спецпредставитель США в Венесуэле Эллиот Абрамс.

С другой стороны, в последнее время протестное движение в Венесуэле выдыхается. В уличных оппозиционных акциях участвовало все меньше людей еще до того, как Мадуро под предлогом борьбы с коронавирусом ввел общенациональный карантин, ограничив передвижения и запретив массовые мероприятия.

Однако и положение Мадуро выглядит не таким прочным, как раньше. 26 марта власти США предъявили ему обвинение в причастности к наркотерроризму. По версии американских следователей, Мадуро и другие высокопоставленные чиновники Венесуэлы в течение десятков лет руководили крупнейшим в стране наркокартелем "Лос Солес", который вместе с колумбийской наркомафией поставлял кокаин в США. Причем наркотики, по версии следователей, использовались в качестве "оружия" против Соединенных Штатов, с целью "подорвать здоровье и благополучие американской нации".

Мадуро теперь грозит пожизненный срок, а за помощь в его поимке обещана награда в 15 млн долларов. Предположительно, эти обвинения могут внести раскол в окружение президента и подорвать его позиции лидера.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти. Это могло бы стать ключом к процветанию, если бы не популистская политика президента Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса, подорвавшая рыночные институты. Однако во всех многочисленных бедствиях, обрушившихся на страну, власти винят внешние силы, в том числе "американский империализм".

Боливарианская Республика на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты, гиперинфляцией, дефицитом товаров. Весной 2019 года сообщалось о развале национальной системы здравоохранения. Из-за нехватки лекарств и вакцин быстро распространяются такие заболевания как корь, дифтерия, туберкулез, малярия, растет детская смертность. Многие дети страдают от голода. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек (примерно каждый восьмой житель).

"Утечка мозгов" оборачивается еще большими экономическими проблемами и отсутствием квалифицированной рабочей силы. Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Реальные рычаги власти остались у Мадуро. Несмотря на санкции и проблемы в экономике, ему остался верен генералитет и руководство сил безопасности.

Российская корпорация "Роснефть" до недавнего времени помогала Венесуэле обходить американские санкции. Под санкции попали дочерние компании "Роснефти", работавшие с Венесуэлой. На прошлой неделе "Роснефть" объявила о передаче своих активов в стране фактически в собственность российского государства. При этом уменьшилась доля государства в капитале самой "Роснефти".