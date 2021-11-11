США предостерегли Россию от еще одной "серьезной ошибки" в Украине

Соединенные Штаты предостерегли Россию от еще одной "серьезной ошибки" в отношении Украины, потребовав разъяснений по поводу передвижения войск около украинской границы. США "обеспокоены сообщениями о необычной активности России вблизи Украины", заявил госсекретарь Энтони Блинкен

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"У нас нет ясности о намерениях Москвы, но мы знаем, как она действует, — сказал Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в среду, 10 ноября. "Нас беспокоит, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она сосредоточила силы вдоль границы, вторглась на суверенную территорию Украины, и при этом ложно утверждала, что ее спровоцировали", — сказал глава американского внешнеполитического ведомства, отметив приверженность США "суверенитету Украины, ее независимости и ее территориальной целостности".

Кулеба в свою очередь сообщил что Украина хочет сотрудничать с Соединенными Штатами для укрепления своей обороны и "не намерена никого атаковать".

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что военная активность России вблизи границы с Украиной "необычна по своим размерам и масштабам". "Мы призываем Россию ясно дать понять о своих намерениях и придерживаться Минских соглашений", — сказал Кирби.

В РФ опровергают сообщения о стягивании войск к границе с Украиной

Информация об активности российской армии вблизи границы с Украиной 30 октября появилась в газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, которые показывают передвижение российской военной техники. 1 ноября онлайн-ресурс Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, возможно, подтверждающие информацию о концентрации подразделений российской армии в этом районе. Ельня граничит с Беларусью, но не прилегает к Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 2 ноября, что передвижение российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ. По данным МИД России, сообщения американских СМИ о перемещении российских войск к границе с Украиной не соответствуют действительности. Официальный представитель ведомства Мария Захарова 3 ноября назвала эти публикации "информационным залпом", выпущенным, в том числе и по России, "но на самом деле — по истине".

В апреле 2021 года в рамках масштабных войсковых учений Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.