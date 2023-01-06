США: Пригожин заинтересован в месторождениях вблизи Бахмута

Администрация США считает, что основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, близкий к президенту России Владимиру Путину, стремится взять под контроль соляные и гипсовые шахты в районе города Бахмута, за который продолжают идти ожесточенные бои. Об этом сообщило в четверг, 5 января, агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

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У Вашингтона есть основания полагать, что "одержимость Бахмутом обусловлена денежными мотивами", заявил собеседник агентства. Рядом с Бахмутом расположено, в частности, крупнейшее соляное месторождение в Европе — Артемовское, площадь которого составляет 179 квадратных километров.

В октябре США обвинили ЧВК Вагнера в эксплуатации природных ресурсов в Африке для финансирования войны в Украине. Телеканал CNN сообщал, что Кремль в сговоре с военной хунтой Судана тайно вывозит золото, добытое в этой стране под надзором ЧВК Вагнера.

Потери ЧВК Вагнера в Украине — 14 тысяч убитыми и ранеными

По данным Вашингтона, из почти 50 тысяч бойцов ЧВК, которые были отправлены на войну, более 4100 погибли и 10 тысяч получили ранения. Из них более 1000 наемников с конца ноября по начало декабря 2022 года были убиты в боях за Бахмут, сообщил представитель Белого дома.

В конце декабря США сообщали, что ЧВК Вагнера получила партию оружия из Северной Кореи для поддержки российских сил в Украине, что свидетельствует о расширении роли наемников в этом конфликте, напоминает Reuters. В КНДР отвергали эти обвинения.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби ранее утверждал, что в ряде случаев российские военные чиновники уже "подчинялись командованию" ЧВК Вагнера. Кирби также отмечал, что, по оценкам США, ЧВК Евгения Пригожина тратит около 100 млн долларов (94 млн евро) в месяц на боевые действия.