США пригрозили Китаю санкциями из-за готовящегося "захвата Гонконга"

Захват Гонконга Китаем может привести к санкциям со стороны США, заявил в интервью NBC советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает Reuters.

"Похоже, что с этим законом о национальной безопасности они собираются в основном захватить Гонконг, и если они это сделают, то госсекретарь Помпео, скорее всего, не сможет подтвердить, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии, и если это произойдет, то будут введены санкции против Гонконга и Китая", — сказал он.

Он напомнил, что Коммунистическая партия Китая пообещала Великобритании в 1984 году при подписании совместной декларации, что Гонконг сохранит автономию и свой стиль жизни до 2047 года. Кроме того, по словам О'Брайена, вряд ли "Гонконгу удастся остаться финансовым центром Азии, если Китай захватит его".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру Вашингтоном подхода к принципу "одна страна, две системы".

В Гонконге в воскресенье возобновились акции протеста. Они начались из-за закона о национальной безопасности в этом административном районе КНР, который хочет принять материковый Китай.

Протестовавшие заблокировали несколько дорог, разбили светофоры, а также швыряли кирпичи, сообщает The South China Morning Post. Полиция применила слезоточивый газ и водяную пушку. По ее данным, по крайней мере 120 человек задержаны.

Полиция заявила, что несколько активистов разгромили магазины и разбили витрины. Помимо этого, некоторые протестующие кидали в полицейских кирпичи.

Закон о национальной безопасности угрожает гражданским свободам жителей Гонконга, считают протестующие. Его принятие положит конец принципу "одна страна, две системы".

Данный документ фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил. Его внесли на повестку третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва в Пекине 22 мая.