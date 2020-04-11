США пригрозили санкциями отказавшимся забирать своих граждан странам

США могут ввести визовые санкции против тех стран, которые "не принимают или неоправданно затягивают" прием своих граждан. Об этом говорится в указе, который подписал президент США Дональд Трамп.

В документе говорится, что мера будет применяться к странам, которые отказываются забирать своих подданных или резидентов после того, как США попросили это сделать, и если этот отказ препятствует мерам, принимаемым властями, для противодействия коронавирусу.

Согласно указу, будет сформирован список таких стран. После этого, не позднее чем через семь дней, госсекретарь США должен начать реализовывать план по введению санкций.

США занимают первое место в мире по количеству заражений и второе — по уровню смертности от коронавируса (по данным Университета Джона Хопкинса). Ранее в субботу, 11 апреля, Дональд Трамп озвучил более оптимистичные прогнозы по количеству смертей от коронавируса, чем Белый дом объявлял ранее. Так, по мнению президента, количество умерших будет значительно меньше 100 тыс. Он также отметил, что в некоторых районах США заболеваемость коронавирусом сокращается и распространение инфекции идет не такими темпами как раньше. В частности, в Нью-Йорке снизилось количество госпитализаций, уточнил Трамп. Ранее власти страны прогнозировали число смертей в диапазоне от 100 тыс. до 240 тыс. человек.

Между тем, по данным Университета Джона Хопкинса, за прошедшие сутки в США был зафиксирован самый высокий показатель смертности за день — более 2,1 тыс. человек. Всего в стране умерли 18 693 человека. Это второй показатель среди стран мира после Италии.