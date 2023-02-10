США приостановили действие санкций против Сирии для предоставления гуманитарной помощи

Министерство финансов США выдало шестимесячную лицензию на доставку гуманитарной помощи в пострадавшую от землетрясения Сирию, что было бы невозможно из-за санкций, введенных против Дамаска. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на DPA.

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"Поскольку международные союзники и гуманитарные партнеры мобилизуются, чтобы помочь пострадавшим, я хочу четко заявить, что санкции США против Сирии не помешают усилиям по спасению жизней сирийского народа", — заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Лицензия расширяет уже существующие разрешения на гуманитарную помощь, "чтобы те, кто оказывает помощь, могли сосредоточиться на том, что больше всего необходимо, — на спасении и восстановлении жизни".

Гражданская война в Сирии продолжается уже 12 лет, а экспорт в Сирию затруднен из-за санкций, введенных США и Евросоюзом.

С понедельника сирийские правительственные чиновники призывают международное сообщество отменить санкции, поскольку из-за них ощущается нехватка ресурсов и тяжелой техники для вывоза завалов при спасательных работах.

Эпицентр землетрясения в понедельник находился в районе турецко-сирийской границы. В Сирии 3384 человека погибли как в правительственных, так и в повстанческих районах.