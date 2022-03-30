США признали линчевание отдельным уголовным преступлением

После десятилетий политических споров США на федеральном уровне признали линчевание отдельным уголовным преступлением и квалифицируют его как преступление на почве ненависти.

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Соответствующий законопроект, одобренный обеими палатами Конгресса, президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал во вторник, 29 марта. Документ предусматривает до 30 лет лишения свободы за случаи линчевания, в которых жертва была серьезно ранена или погибла.

Закон касается не только прошлого, но и настоящего, подчеркнул глава Белого дома. "Ненависть никогда не уходит, она просто прячется", — посетовал он. В свою очередь вице-президент США Камала Харрис назвала линчевание "позорным пятном" в истории страны. Это "не пережиток прошлого", отметила она.

Впервые закон пытались принять в 1900 году

В последние десятилетия более 200 попыток Конгресса США провести законопроект о признании линчевания отдельным уголовным преступлением терпел неудачу, заявил в начале месяца лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Однако этот шаг давно назрел, чтобы обратиться к "самым мрачным элементам" в истории страны, добавил он. Впервые такой законопроект представил в январе 1900 года Джордж Генри Уайт, в то время — единственный чернокожий конгрессмен.

По данным борцов за гражданские права, в период с 1877 по 1950 год в южных штатах США было зарегистрировано не менее 4000 случаев линчевания. Жертвами становились в основном чернокожие американцы. Подписанный Байденом документ назван в память об одном из них — 14-летнем Эмметте Тилле, убитом в Миссисипи в 1955 году по обвинению в домогательствах.