США признают геноцидом насилие против рохинджа

США собираются официально признать геноцидом и преступлениями против человечности насилие военных Мьянмы в отношении местной этнической группы рохинджа. Как стало известно AFP, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен намерен объявить об этом решении в понедельник, 21 марта, во время визита в Музей Холокоста в Вашингтоне.

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В конце прошлого года Блинкен сообщил о расследовании событий пятилетней давности в Мьянме. В 2017 году армия этой страны подвергла массовым преследованиям рохинджа — местную этническую группу, исповедующую ислам. Согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, солдаты убили тысячи человек, устраивали групповые изнасилования, массовые убийства и детоубийства. Целые деревни ровняли с землей, людей сжигали заживо в их домах.

Сотни тысяч человек бежали из Мьянмы. Сейчас 850 тысяч рохинджа живут в переполненных лагерях для беженцев в соседней стране Бангладеш. Еще около 600 тысяч человек остаются в Мьянме в юго-западном штате Ракхайн. Представители ООН уже несколько лет назад охарактеризовали насилие в отношении рохинджа как геноцид.

Обвинения Аун Сан Су Чжи в пособничестве геноциду рохинджа

Процесс в Международном суде ООН против Мьянмы по делу о геноциде рохинджа осложнил военный переворот, произошедший в стране в прошлом году. Военная хунта свергла де-факто главу гражданского правительства, лауреата Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи.

При этом правление Аун Сан Су Чжи тоже было омрачено обвинениями в пособничестве геноциду народности рохинджа. Некоторые призывали лишить ее титула Нобелевского лауреата.

Из-за непрекращающегося насилия в Мьянме США и ЕС ужесточили санкции против военных, захвативших власть в стране.