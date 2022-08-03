США призвали РФ принять "серьезное предложение" об обмене заключенными

США призвали Россию принять "серьезное предложение" об обмене заключенными. Соответствующее заявление сделал во вторник, 2 августа, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

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"Мы сделали серьезное предложение" и призываем российскую сторону его принять, потому что оно озвучено "искренне", и Вашингтон сможет "подкрепить слова делом", подчеркнул Кирби. По его словам, США хотят, чтобы американская баскетболистка Бриттни Грайнер и осужденный за шпионаж директор по безопасности компании BorgWarner Пол Уилан "вернулись домой к своим семьям". Соединенные Штаты и РФ "усердно работают на межправительственном уровне" над этой проблемой, добавил Кирби, отказавшись публично комментировать детали переговоров.

В Белом доме не рассматривают встречное предложение Москвы как серьезное



Ранее, 1 августа, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что российская сторона выдвинула "встречное предложение, которое мы не рассматриваем как серьезное".

Россия попросила Вашингтон добавить в сделку по обмену Грайнер и Уилана на Виктора Бута, отбывающего срок в США за торговлю оружием, еще одного россиянина — Вадима Красикова, которого признали виновным в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообщил телеканал CNN 29 июля со ссылкой на источники. По данным канала, РФ передала это предложение по неофициальным каналам Федеральной службы безопасности (ФСБ), США сочли его "проблематичным", но направили запрос в ФРГ.

Дела Бута и Красикова

Москва уже много лет требует экстрадиции бывшего советского офицера Виктора Бута, который в 2012 году был признан виновным в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, в попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" и осужден на 25 лет тюрьмы.

Россиянин Вадим Красиков, путешествовавший с поддельным паспортом на имя Вадима Соколова, убил Зелимхана Хангошвили в парке Малый Тиргартен в Берлине и вскоре был арестован немецкой полицией. Он был приговорен к пожизненному заключению, а обвинение указывало, что убийство было совершено по политическим мотивам по заказу российских госслужб. Хангошвили воевал против российской армии во второй чеченской войне в 2000-2004 годах, и, по мнению экспертов, Москва рассматривала его в качестве врага. После убийства президент РФ Владимир Путин заявил, что тот был организатором взрывов в московском метро, однако не привел никаких доказательств.