США призывают Израиль и Палестину к деэскалации конфликта
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к израильским и палестинским лидерам с призывом направить усилия на деэскалацию недавно обострившегося ближневосточного конфликта, сообщает Deutsche Welle.

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Во вторник, 19 апреля Блинкен провел беседу по телефону с главой Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмудом Аббасом и министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, во время которой призвал обе стороны прекратить цикл насилия и избегать действий по нагнетанию напряженности.

Совет Безопасности ООН также рассмотрел вопрос о последней эскалации на Ближнем Востоке на экстренном заседании за закрытыми дверями в Нью-Йорке, однако не принял заявления по вновь разгоревшемуся конфликту.

Только пять европейских государств обнародовали совместное заявление в штаб-квартире ООН. В их числе — Албания, Эстония, Франция, Ирландия и Норвегия, призвавшие к немедленному прекращению насилия и уважению статуса святых мест. Они также осудили "все акты терроризма" и недавний ракетный обстрел Израиля из Газы.

По данным пресс-службы израильской армии, во вторник с палестинской территории была выпущена ракета, которую перехватила израильская система ПРО "Железный купол". Это был первый ракетный обстрел Израиля из сектора Газа за период с начала января. В ответ израильские войска нанесли воздушные удары по целям в секторе Газа, которым управляет радикальная исламская палестинская организация ХАМАС.

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