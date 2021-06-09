США продлили на год санкции против Минска
Foto: Pixabay

Президент США Джо Байден подписал указ, которым продлил на 1 год санкции против Беларуси. Текст документа опубликован во вторник, 8 июня, на сайте Белого дома.

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В документе указывается, что действия и политика "определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".

Очередной годовой период санкций, введенных в 2006 году за действия, "подрывающие демократические процессы и институты в Беларуси", нарушения прав человека, политические репрессии и коррупцию, истекал 16 июня.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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