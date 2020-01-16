США пытаются понять, что стоит за отставкой правительства РФ

США пытаются понять, что стоит за новостями об отставке правительства РФ. Об этом в среду, 15 января, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус.

"Мы знаем об этих сообщениях СМИ. Мы сами только начали следить за этим", - подчеркнула Ортагус.

"У меня пока нет конкретного заявления по этому поводу - кроме того, что мы осведомлены и следим за происходящим", - цитирует ее слова телеканал RTVI, с журналисткой которого Ортагус пообщалась вскоре после объявления президента РФ Владимира Путина о внесении поправок в конституцию и принятия им отставки Дмитрия Медведева, занимавшего пост главы правительства.

США ждут от Кремля перемен во внешней политике

По словам Ортагус, глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет улучшения отношений с РФ.

"Тут все зависит от лидеров в России - захотят ли они изменить то враждебное поведение, которое мы наблюдали, в частности, на примере вмешательства в американские выборы" в 2016 году, подчеркнула она.

"Мы надеемся, что кто бы ни стоял у власти в России, они учтут наши требования перемен" во внешней политике Кремля, добавила Ортагус.

На момент публикации новости официального заявления пресс-служба Госдепартамента США не обнародовала.

Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина

В среду, 15 января, после оглашения президентом РФ Владимиром Путиным послания Федеральному собранию Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку. Путин подписал указ, назначив Дмитрия Медведева временно исполняющим обязанности премьера и поручив правительству исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Российский президент внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина для его назначения на должность председателя правительства РФ.

Госдума на пленарном заседании 16 января должна рассмотреть кандидатуру Мишустина, который до этого проведет ряд встреч с представителями думских фракций.