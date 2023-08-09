США разрешили другим странам учить украинских пилотов управлять истребителями F-16
Foto: AFP/Scanpix

Президент США Джо Байден разрешил представителям других стран обучать украинских летчиков управлению американскими истребителями F-16. Об этом на брифинге для журналистов сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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"Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать обучение", — сказала представитель министерства обороны США. Она не смогла предоставить никакой дополнительной информации, но подчеркнула, что Дания и Нидерланды "играют ведущую роль" в подготовке украинских летчиков.

Власти Украины с начала 2023 года активно просят, чтобы страны Запада начали поставлять Украине современные истребители, в том числе американские F-16. В июле координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина, вероятно, получит эти самолеты до конца года.

В июле издание Politico сообщило, что коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами готова приступить к обучению украинских пилотов управлению F-16, но не может этого сделать без официального разрешения от США.

Поставки истребителей F-16 не помогут украинской армии добиться быстрого успеха на фронте, заявили военные эксперты в статье, опубликованной The Economist.

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