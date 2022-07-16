США разрешили Эстонии закупить шесть ракетных установок HIMARS

Государственный департамент США разрешил продать Эстонии шесть установок артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования. Стоимость закупки может составить до $500 млн, сообщает Reuters.

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Правительство Эстонии ранее сделало запрос в Вашингтон о закупке до шести пусковых установок HIMARS, 36 управляемых реактивных систем залпового огня M30A2 (GMLRS) и другого оборудования, а также боеприпасов. Эстония намерена использовать современное американское вооружение для модернизации своих вооруженных сил и расширения возможностей по усилению обороны страны и сдерживанию региональных угроз. Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности в пятницу выдало сертификат, уведомив Конгресс о возможной продаже систем HIMARS Эстонии, сообщает "Голос Америки".

Вооруженные силы Украины активно используют ракетные системы HIMARS в боевых действиях против российской армии. В июле ракеты HIMARS уничтожили несколько складов с боеприпасами и командных пунктов далеко за линией фронта, на территории, которую контролирует российская армия.

То, что Госдепартамент одобрил сделку, еще не означает, что были подписаны какие-либо контракты или что переговоры о продаже вооружения завершились.

Кроме того, сегодня Госдепартамент одобрил возможную продажу Норвегии усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120 C-8 или D класса "воздух-воздух" и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 950 млн долларов. Южная Корея также сможет закупить в США легкие торпеды МК-54 стоимостью 130 млн долларов, говорится в сообщении Управления по оборонному сотрудничеству и безопасности.