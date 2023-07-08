США решили передать Украине кассетные боеприпасы. Чем это чревато?

Президент США Джо Байден после долгих колебаний одобрил предоставление Украине кассетных боеприпасов. Это было "очень трудное решение", но у украинцев заканчиваются снаряды, заявил Байден. Кассетные боеприпасы создают риск для мирного населения, признают в Белом доме.

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О том, что решение принято, ранее сообщили источники многих СМИ. Вечером в пятницу его публично подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он рассказал, что решение о передаче Украине кассетных боеприпасов было непростым, но в конечном счете его посчитали правильным — такова была, по его словам, единогласная рекомендация всех советников президента. По его словам, это решение было продиктовано невозможностью полностью обеспечивать потребности Украины в артиллерийских снарядах.

"Мы признаем, что кассетные боеприпасы создают риск вреда для мирного населения от неразорвавшихся боеприпасов — именно поэтому мы откладывали решение, сколько могли", — сказал Салливан.

"Но есть еще и огромный риск вреда для мирного населения, если российские войска и танки прорвут украинские позиции, захватят больше украинской территории и покорят больше украинских мирных жителей, и все из-за того, что у Украины недостаточно артиллерии. Это для нас нетерпимо", — добавил он.

По данным агентства AFP, речь идет о тысячах снарядов из собственных запасов Минобороны США.

Украина с декабря 2022 года просила США предоставить ей кассетные боеприпасы, ссылаясь на то, что Россия активно использует их против украинцев на поле боя.

Ранее администрация Байдена выступала категорически против передачи кассетных боеприпасов Украине, ссылаясь на международную конвенцию о их запрете. Ни США, ни Россия конвенцию не подписывали.

Еще одним опасением Белого дома были потенциальные разногласия с союзниками Украины из-за этого вопроса. Многие из них, в том числе Франция, Великобритания и Германия, подписали конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов.

Чуть позже в интервью CNN об этом высказался сам президент Байден. "Это было очень трудное решение с моей стороны. И кстати, я обсуждал его и с союзниками. У украинцев кончаются боеприпасы", — объяснил Байден.

Демократы осудили решение об отправке Украине кассетных боеприпасов, которые могут нанести вред гражданскому населению, особенно детям, пишет The New York Times. Несколько демократов в Конгрессе США повторили предупреждения правозащитных групп о том, что боеголовки класса "земля-земля" могут взорваться после боя и убить мирных людей, сообщает NBC.

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Кассетные боеприпасы — артиллерийские снаряды и авиабомбы — разбрасывают большое количество мелких разрывных суббоеприпасов. Заметный процент из них не разрывается сразу и остается опасным для людей даже многие годы спустя, когда боевые действия могут уже закончиться.

И Салливан, и другие представители администрации указывали, что США поставят Украине снаряды, в которых всего 2,5% суббоеприпасов не взрывается, тогда в российских снарядах не разрывается 30-40% суббоеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи.

"Вовремя, масштабный и очень нужный пакет оборонной помощи от США. Благодарны американскому народу и президенту Джозефу Байдену.за решительные шаги, приближающие Украину к победе над врагом, а демократию — к победе над диктатурой. Расширение оборонных возможностей Украины даст новые инструменты по деоккупации нашей земли и приближению мира", — написал Зеленский в твиттере.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после объявления о передаче Украине кассетных боеприпасов разместила в своем телеграм-канале видео, датированное ею 28 февраля 2022 года. В этом видео — занимавшая тогда пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки (она часто становится мишенью российской пропаганды и заявление: "Применение кассетных боеприпасов — это военное преступление".

В действительности Псаки выражалась осторожнее: если сообщения о применении кассетных боеприпасов против мирного населения подтвердятся, то это "потенциально" будет военным преступлением — причем Вашингтон будет в своих оценках ориентироваться на мнение международных организаций.

Захарова также умалчивает, что в вопросе, заданном Псаки, четко сказано, что эти боеприпасы — уже в те первые дни вторжения — применяли российские войска. На это обстоятельство в пятницу не раз ссылалась администрация Байдена.

Российский посол в США Анатолий Антонов указал на гуманитарные возражения против этого оружия и при этом подчеркнул, что оно не способно остановить то, что Москва называет "специальной военной операцией".

"Поражают жестокость и цинизм, с которыми Вашингтон подошел к вопросу о передаче смертоносного оружия Киеву. Администрация полностью проигнорировала тезисы об антигуманности подобного шага, озвученные экспертами, правозащитниками, законодателями. Закрыла глаза на жертвы среди гражданского населения. Теперь по вине США на многие годы возникнет риск, что на несработавших суббоеприпасах будут подрываться ни в чем не повинные мирные люди", — заявил Антонов.

Конвенция, запрещающая производство, использование и хранение кассетных боеприпасов, была согласована в 2008 году 123 странами, в том числе большинством членов НАТО.

США, Россия и Украина отказались присоединиться к соглашению. Однако в том же году США приняли свой закон, запрещающий производство, использование или передачу кассетных боеприпасов с частотой отказов более одного процента.

Ключевой фактор

Частота отказов (то есть, какая часть мелких суббоеприпасов не разорвалось после выпуска кассетного снаряда) — это как юридический, так и моральный фактор при решениях о поставках подобного оружия, отмечает Washington Post.

Как пишет издание, в документах, опубликованных Пентагоном около 20 лет назад, говорится, что частота отказа этих снарядов составляет около 6%. То есть по крайней мере четыре из 72 суббоеприпасов, находящихся в одном снаряде, упадут, не разорвавшись, на территории площадью в 22,500 кв. м, что примерно равно 4½ футбольным полям.

Пентагон в пятницу сообщил, что Украина получит "дополнительные артиллерийские системы и боеприпасы, в том числе высоко эффективные и надежные улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM)".

По словам представителя военного ведомства бригадного генерала Пэта Райдера, эти боеприпасы могут снаряжаться бронебойными зарядами или осколочными боеприпасами, предназначенными для уничтожения живой силы противника и будут полезны "в любых наступательных операциях".

Эксперты по нераспространению оружия, на которых ссылается Washington Post, предостерегают, что более низкие показатели неразорвавшихся суббоеприпасов могут быть результатом испытаний в идеализированных и нереалистичных условиях, которые не учитывают сценарии реальной войны.

В армейских артиллерийских руководствах говорится, что частота отказа может увеличиваться в зависимости от угла падения и типа местности, на которую падают снаряды, пишет Washington Post.

Отвратительное оружие неизбирательного действия

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, для Вашингтона решение передать Украине кассетные боеприпасы может означать серьезное ослабление его позиции морального превосходства в этой войне.

Россию обвиняют в многочисленных военных преступлениях, которые хорошо задокументированы. Но этот шаг Вашингтона, вероятно, вызовет обвинения в лицемерии в адрес США, ожидает Гарднер.

По его словам, кассетные боеприпасы — это отвратительное оружие неизбирательного действия, которое по уважительной причине запрещено в большинстве стран мира.

Этот шаг США неизбежно приведет к некоторым разногласиям с их западными союзниками, а любой намек на раскол в этом альянсе — это именно то, чего хочет и в чем нуждается президент Путин.

Заверения Украины

Власти Украины многократно заявляли, что планируют максимально ответственно отнестись к использованию западного кассетного оружия — максимизировав его огневой потенциал в бою и последствия для мирных жителей.

"Россияне используют в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов разных калибров, чем мы, — цитирует Washington Post министра обороны Украины Алексея Резникова. — И поскольку эти [кассетные] снаряды эффективны, они позволят нам компенсировать эту разницу. Россияне используют их против нас, поэтому для нашей самообороны мы имеем полное право использовать тот же боеприпас".

Резников настаивает, что Украины будет использовать их только в полях и после деоккупации городов, чтобы не причинить вреда гражданскому населению.

Что касается остатков неразорвавшихся снарядов в полях, Украине все равно предстоит их разминировать, говорила депутат Верховной рады Украины Александра Устинова, призывавшая Вашингтон присылать больше оружия.

Со времени полномасштабного вторжения в Украину правозащитные организации многократно заявляли о свидетельствах того, что Россия регулярно использует кассетное оружие, в том числе в жилых районах.

Саму Украину западные правозащитники также обвиняли в использовании кассетных боеприпасов — из старых запасов советского производства и относительно новых (по неподтвержденным сведениям, поставленных Турцией).

В четверг организация Human Rights Watch выпустила новый доклад о вреде, причиненном гражданскому населению Украины кассетными боеприпасами (в первую очередь российскими, но и украинскими тоже). В этом докладе HRW призвала обе стороны немедленно прекратить использование кассетных боеприпасов, а США — не передавать их Украине. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал этот доклад.