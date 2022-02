США: Россия стянула к границам Украины 70% сил, необходимых для вторжения

По данным ряда западных СМИ и информагенств, в вооруженных силах и спецслужбах США считают почти завершенной подготовку России к возможному вторжению в Украину. РФ сосредоточила в районах близ украинской границы 70 процентов военнослужащих и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения в соседнюю страну, написали в субботу, 5 февраля, американские газеты The Washington Post и The New York Times, агентства Reuters и AFP и ряд других СМИ, сославшись на последние данные армии и спецслужб США, которая в были переданы Конгрессу и европейским партнерам.

"К середине февраля к границе будет сведено 150 тысяч военнослужащих РФ"

Согласно информации, которую публикуют СМИ, неподалеку от украинской границы дислоцированы 110 тысяч российских военнослужащих. При этом процесс перемещения воинских подразделений проходит столь быстро, что к середине февраля число российских солдат близ Украины может достичь 150 тысяч, считают в США.

Президент РФ Владимир Путин по-прежнему оставляет за собой все сценарии, уверены представители американских спецслужб. По их данным, возможными являются как вторжение только в контролируемые пророссийскими сепаратистами районы Донбасса, так и широкомасштабный военный удар по территории Украины.

Российские войска в течение 48 часов могут занять Киев

При этом в случае крупномасштабной наступательной операции Россия может за 48 часов занять Киев и свергнуть президента Украины Владимира Зеленского, считают в Вашингтоне. По американским оценкам, при этом возможна гибель 25-50 тысяч мирных украинцев, 5-25 тысяч украинских военнослужащих и 3-10 тысяч российских солдат. Кроме того, при этом сценарии до 5 тысяч человек могут стать беженцами и оказаться в поисках безопасности, прежде всего в Польше. Вторжение в Украину при этом может начаться во второй половине февраля после окончания Олимпийских игр в Пекине.

По данным Запада, Россия во второй половине 2021-го и начале 2022 года стягивала в регионы близ границы с Украиной большое число военнослужащих и военной техники. В связи с наращиванием численности российских войск на границе в Киеве и на Западе опасаются, что данные действия являются подготовкой вторжения РФ в Украину. В январе целый ряд переговоров на различных площадках с Россией, требующей от Запада гарантий безопасности, завершились безрезультатно.