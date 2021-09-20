США с ноября откроют границы для вакцинированных туристов из ЕС

Соединенные Штаты объявили об отмене существенных ограничений на въезд из ЕС и других стран, введенных в начале пандемии. С ноября в страну разрешат въезжать полностью вакцинированным туристам без прохождения обязательного карантина, сообщил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс в понедельник, 20 сентября.

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Иностранцы, не прошедшие полную вакцинацию от коронавируса, должны будут сдавать тесты до поездки и по прибытии в США, указывается далее.

Вице-канцлер ФРГ и кандидат социал-демократов на пост канцлера Германии Олаф Шольц в Twitter приветствовал решение отменить ограничения на въезд европейцев, назвав его "отличными новостями для немецких и европейских инвестиций, немецкого экспорта и трансатлантических отношений".

Запрет на въезд в США был введен в марте 2020 года тогдашним президентом страны Дональдом Трампом. В настоящее время запрет все еще распространяется на жителей стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китая, Индии, ЮАР, Бразилии и Ирана. Преемник Трампа Джо Байден после вступления в должность в январе отказался снимать ограничения, что вызывало все большую критику в ЕС и самих США. Аналогичный запрет для американцев Евросоюз отменил в июне.