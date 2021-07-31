США сожалеют о запрете нанимать россиян в диппредставительства в РФ

Администрация США с сожалением отреагировала на сокращение персонала в американских дипломатических представительствах в России, о котором распорядились российские власти. Эти "прискорбные меры" оказывают серьезное влияние на дипломатическую работу Соединенных Штатов в РФ, заявил в пятницу, 30 июля, госсекретарь США Энтони Блинкен.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, то, что с августа правительство РФ запретило дипмиссиям США нанимать россиян и граждан третьих стран, вынуждает Вашингтон расстаться со 182 местными сотрудниками, а также с десятками подрядчиков в посольстве в Москве и других дипломатических объектах в стране. Ранее посол США в России Джон Салливан указал, что в американском посольстве в Москве после 1 августа продолжат работать 120 сотрудников, таким образом численность штата посольства "будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году", когда там работало 1200 человек.

Многие иностранные посольства в Москве нанимают российских граждан, чтобы снизить расходы. В свою очередь для многих россиян работа в западных посольствах привлекательна тем, что зачастую они получают там гораздо больше денег, чем на российском рынке труда. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обосновала запрет на трудоустройство возможностью вербовки российских граждан иностранными спецслужбами.

Запрет нанимать россиян в ответ на санкции США



Сокращение штата дипломатической миссии США в Москве связано с указом президента РФ Владимира Путина от 23 апреля, запрещающим, в частности, нанимать россиян и граждан третьих стран дипмиссиям "недружественных" государств, к которым позднее были отнесены США и Чехия.

В связи с этим запретом, введенным в ответ на новые санкции США за вмешательство в президентские выборы и хакерские атаки, американское посольство объявило, что практически перестанет оказывать консульские услуги, в частности, прекратит выдавать неиммиграционные визы для недипломатов.